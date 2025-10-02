歌手の工藤静香（55）が、タレントのイモトアヤコ（39）と登山を満喫する様子を公開。「バレないんですか？」「ナチュラルな静香さん、笑顔がステキ」など、反響が寄せられている。【映像】山頂でコーヒや山登りを楽しむ工藤静香（動画）プライベートで会ってから親交のあるという2人。お互いのInstagramでは、ランチを楽しんだ際の2ショットや、工藤のライブに訪れたことなどを投稿していた。イモトアヤコと登山を満喫2025