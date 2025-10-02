去年10月に千葉県いすみ市と大多喜町を走るいすみ鉄道で列車が脱線した事故について、国の運輸安全委員会が脱線の原因は枕木の腐食やひび割れの可能性が高いとする調査報告書を公表しました。この事故は、去年10月千葉県いすみ市と大多喜町を走るいすみ鉄道の列車が国吉駅から上総中川駅の間を時速41キロで走行中に、8本の車輪のうち6本が脱線したものです。国の運輸安全委員会がきょう（2日）公表した調査報告書では、事故の原因