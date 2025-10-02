アメリカで「つなぎ予算」が成立せず、政府機関の一部が閉鎖されたことについて、バンス副大統領は「長くは続かない」との見通しを示しました。アメリカバンス副大統領「（Q.閉鎖は長引くのですか）わからない。議会・民主党がどのような行動に出るかは予測できないが、それほど長くは続かないと思う」バンス副大統領は1日、野党の民主党内にも政府機関の再開を支持する議員がいるとして、早期の決着に期待感を示しました。一方