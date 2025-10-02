スーパーのカート、色々な種類がありますよね。小さな子供でも自分で押せるサイズのカートもあったりして、嬉しくなってしまう気持ちも分かりますが……今回は筆者が実際に遭遇した出来事をお届けします。 買い物中、背後から ある日、スーパーに買い物に行った時のことです。とある通路をレジに向かって歩いている時、背後から幼い子供がワイワイ話す声と足音が聞こえたかと思うと、突然