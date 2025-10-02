敵地ヤンキース戦米大リーグ・レッドソックスの吉田正尚外野手は9月30日（日本時間10月1日）、敵地ニューヨークで行われたヤンキースとのワイルドカードシリーズ（WCS）に代打で出場。7回に内野安打を放った。しかし、味方の“走塁ミス”で勝ち越しとはならなかった。3-3の7回2死一、二塁。代打の吉田は、ヤンキースの2番手クルーズが投じた高めの速球を二遊間へ弾き返した。二塁手の好守で一塁はギリギリのタイミング。ヘッド