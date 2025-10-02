【仰天野球㊙史】#36【仰天野球㊙史】負けてから没収試合→勝利認定、おかげで初優勝した“お化け実話”投手の「究極の夢」は完全試合。過去16人が達成しているが、監督不在の試合で大記録という唯一の体験者がロッテの八木沢荘六（作新学院-早大）だった。1973（昭和48）年10月10日、杜の都・仙台での太平洋戦。ダブルヘッダーの第1試合に先発した八木沢はスコア1-0で快挙を成し遂げた。投球数94、内野ゴロ7、内