☆阪神―ヤクルト（１８：００・甲子園）阪神＝才木、ヤクルト＝青柳阪神は２日、レギュラーシーズン最終戦でヤクルトと対戦する。阪神の主砲・佐藤輝は今季ここまで９９打点。１００打点まであと１と迫っている。現在セの打点２位が８９で、チームメートの森下。パの打点トップもレイエス（日本ハム）で１試合を残して９０。現実的に１００打点到達の可能性があるのは佐藤輝１人だけだ。ちなみに昨年の両リーグの打点トップは９