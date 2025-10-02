解散した「ＴＯＫＩＯ」元メンバー・山口達也さんの長男・高澤笑大郎の最新ビジュアルが公開された。プロダンスリーグ「Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｄリーグ）」に参戦するチーム「ＬＤＨＳＣＲＥＡＭ」の公式インスタグラムが２日までに更新され、「ＮＥＷＶＩＳＵＡＬ」とメンバーの最新ショットをアップ。その中でニット帽、カラフルなジャケットを着こなした笑大郎のショットが掲載された。笑大郎は「もう少しでＤ．ＬＥＡＧ