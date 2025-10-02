1日午後、静岡･島田市の交差点で軽自動車と自転車が衝突する事故があり自転車に乗っていた男性（90）が死亡しました。警察によりますと、1日午後1時半ごろ、島田市稲荷の市道交差点で、北に向かっていた軽自動車と東に向かっていた自転車が衝突しました。この事故で、自転車に乗っていた男性（90）が胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。軽自動車を運転していた女性（45）にけがはありませんでした。現場は信号