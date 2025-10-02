精製糖トップのDM三井製糖はこのほど、11月4日出荷分から砂糖価格を8円（約3％相当）値下げすると特約店に通知した。国際粗糖相場の下落により砂糖の原料となる粗糖調達コストが低下。2018年7月以来、約7年ぶりの価格値下げとなる。業務用は精製糖で1kg当たり8円（約3％相当）、ビート白糖で1kg当たり5円（約2％相当）値下げする。小袋製品は価格据え置きとした。今回の値下げが完全に浸透した場合、上白糖は1kg当たり241円〜243円