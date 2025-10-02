女優の早瀬英里奈（41）が2日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優との再会ショットを投稿した。「数年ぶりの比嘉愛未ちゃん」と記し、比嘉とダブルピースするショットアップ。「B.Dのお祝いをしていただいている途中にサプライズで登場した“比嘉愛未ちゃん”」「お互い お店に行くことを知らなかったので本っ当に偶然でしたが 久しぶりの嬉しい再会でした」とつづった。「出逢った頃から 気さくで 誠実で 努力家