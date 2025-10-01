とちぎテレビ 宇都宮市中心部と真岡鐵道の茂木駅を結ぶＪＲバスが３０日、８８年の歴史に幕を閉じました。戦前から運行され、３７キロの長距離バスとして独特の雰囲気のあった路線バスの最後の１日を追いました。 朝６時２０分の茂木駅、この日宇都宮に向かう始発便は、「運行最終日の始発便」でもあります。始発便の茂木駅からの乗客はひとりもいませんでした。 このバス路線は、水戸と宇都宮から２文字を取り「水都西線(