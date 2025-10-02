「誰もがどこからでも信頼できる情報に自由かつオープンにアクセスし共有できるようにすること」を使命に掲げ、「知識へのアクセスは人権だと信じる」というウィキメディア財団が、Wikipediaやその他のウィキメディアプロジェクトに対して人工知能(AI)や機械学習(ML)がどのような影響を与える可能性があるかの理解を助けるため、2024年に実施されたAI・MLに関する人権影響評価レポートの内容を公開しました。Making sure AI serves