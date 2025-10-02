ロングボディの追加とグリップコントロールを搭載した特別仕様車ステランティスジャパンは2025年9月4日、シトロエン「ベルランゴ」の特別仕様車「MAX BlueHDi XTR グリップコントロールパッケージ」を発売しました。どんなクルマなのでしょうか。シトロエン「ベルランゴ」特別仕様車「MAX BlueHDi XTR グリップコントロールパッケージ」【画像】これが悪路走破性を強化したシトロエンの「ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以