吉沢亮さんが主演を務め、横浜流星さんが共演する映画『国宝』が、2025年9月23日までの公開110日間で、観客動員数1066万人、興行収入150億円を突破した。邦画実写作品として『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(2003年公開、173.5億円)に次ぐ歴代第2位の地位を不動のものとし、日本映画史に新たな金字塔を打ち立てている。【写真ギャラリー】『国宝』の感動シーン一挙公開！釜山国際映画祭の様子も釜山国