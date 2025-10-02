東京都町田市のマンションで高齢女性が刺され死亡した事件で、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された自称派遣社員桑野浩太容疑者（40）が「刃物は自宅から持ってきた」と供述していることが2日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁町田署によると、警察官が現場に駆け付けた際、容疑者の足元に凶器とみられる血の付いた包丁が落ちていた。経緯を調べる。警視庁は2日、容疑を殺人と銃刀法違反に切り替えて送検した。女性は秋江