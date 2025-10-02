TLE（the leather edit.）の人気バッグ「Kabocha Bag」がリニューアルして登場♡ 柔らかなラムレザーとメルトンウールの2素材で展開され、どちらも巾着デザインの愛らしいフォルムが魅力です。レザータイプはBeigeとBlack、ウールタイプはGreen、Yellow、Sky、Lavenderのカラー展開で、秋冬のコーディネートにぴったり♪ ラムレザータイプで上品なカジュアルスタイル