ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が2日までに自身のXを更新。清掃員が「助かる」ゴミの出し方を指南した。「割れたガラス！気をつけて！」と紙を貼ってごみ出しした際、清掃員から「気遣いがうれしい」という声が上がったという一般ユーザーのポストを引用した滝沢。「そうなんです！そういう風に書いてくれると清掃員が回収する時、わかりやすくて助かります！」とコメントした。「ワ