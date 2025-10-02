モデル・タレントのユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。「NEW TREND ONE」のコーナーでは、今、新しい生活の中で注目されているアイテム・企業・人物などにフォーカスします。9月22日（月）の放送では、顧客エンゲージメントプラットフォーム・Braze（ブレイズ）に注目！ Braze株式会社 日本法人代表の水谷篤尚（みずたに・しげた