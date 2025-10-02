韓国主導でアジアの半導体株が大幅上昇、日経500円高ドル円147.30円台 アジア株は上昇スタート、韓国主導で半導体が大幅高。日経平均は500円超高。 韓国株は大幅上昇し史上最高値を更新。米OpenAIの大規模AIインフラ構築事業「Stargateプロジェクト」にサムスン電子とSKハイニックスが主要協力会社として参加することになった。日経大幅上昇を受け円売り、ドル円は一時147.30円台まで上昇した。 東京時間09:17現