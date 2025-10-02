記者会見するパドレスのダルビッシュ＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグ、ワイルドカードシリーズの第3戦先発を翌日に控えたパドレスのダルビッシュ有は1日、記者会見に臨み「いつもと変わらず。考えても何も変わらないので」と平常心を強調した。相手は18年から3年間所属したカブス。かつての本拠地リグリー・フィールドが舞台で、移籍1年目は1勝しかできないなど、思うようにいかない時期を過ごした場所でもある。