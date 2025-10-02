ブラジル・サッカー連盟は1日、日本代表と14日に味の素スタジアムで対戦する今月のアジア遠征に向けた代表メンバー26人を発表した。RマドリードのFWビニシウスが復帰した一方でパリSGのDFマルキーニョス、リバプールのGKアリソン、バルセロナのFWラフィーニャは負傷のため招集を見送られた。10日に韓国代表とも対戦する。【ブラジル代表メンバー】▼GK・エデルソン（フェネルバフチェ）・ベント（アルナスル）・ウー