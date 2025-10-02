1日、インドネシア・シドアルジョで、倒壊したイスラム寄宿学校の建物で救助活動をする救急隊員（国家捜索救助庁提供・ゲッティ＝共同）【シドアルジョ共同】インドネシア東ジャワ州シドアルジョのイスラム寄宿学校で9月29日に起きた建物倒壊で、国家捜索救助庁は10月1日、死者が計5人になったと発表した。行方不明者の生存率が著しく下がる「発生後72時間」が2日午後3時（日本時間同5時）ごろに迫る中、救助隊が捜索を急いでい