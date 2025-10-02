福留ハムは急落している。１日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を２４６億９０００万円（前期比０．３％増）、営業損益を４億２０００万円の赤字（前期６億２１００万円の赤字）と発表した。原材料価格の高騰など厳しい経営環境にあるなかで競争力強化と収益性向上を達成し、中長期的な企業価値向上を目指す「事業再構築計画」（２６年３月期～２９年３月期）を策定中だったため、これまで業績予想を未