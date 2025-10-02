ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂが高い。同社は１日の取引終了後、新規化合物群に関する特許を取得したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。発明の名称は「新規二環性化合物」で、登録日は９月３０日。タンパク質間相互作用（ＰＰＩ）に作用する新規二環性化合物を対象とした新たな分子骨格に基づくもので、今回の特許により化合物群の多様性が更に高まり、同社の知的財産権が強化されることとなるという。 出所：MINKABU