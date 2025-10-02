ゼンショーホールディングスが続伸している。同社は１日、すき家の９月度月次売上（速報値）を公表。既存店売上高は前年同月比６．３％増となり、前月の伸び率（３．９％増）から拡大したことが好感されているようだ。 既存店の客単価が同７．３％増となったほか、客数が同１．０％減と前月（４．２％減）から改善したことが寄与した。なお、全店ベースの売上高は同７．６％増だった。 出所：MINKABU