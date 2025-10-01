国内主要百貨店6社（三越伊勢丹、郄島屋、大丸松坂屋百貨店、阪急阪神百貨店、松屋、近鉄百貨店）の2025年9月度の既存店売上高をレポート。上位顧客向けイベントや物産展などの催事開催と秋物衣料の売上好調に加え、前月から続く免税売上高の復調傾向により、6社とも前年実績を超える結果に。先月唯一マイナスでの着地となった三越伊勢丹も、伊勢丹新宿本店の「丹青会」や三越日本橋本店の「逸品会」での売上好調が寄与し