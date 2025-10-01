土屋鞄製造所が、タフで機能的な新ランドセルブランド「デプソア（depsoa）」を立ち上げた。2027年入学者用から展開し、現在はランドセルカタログの請求を受付中。2026年2月10日から販売する。 【画像をもっと見る】 デプソアのコンセプトは、「Beyond Function─感じるままに、進め」。高い耐久性を叶えた頑丈なボディに、自由な動きを妨げない軽さと機能性を融合させ、子どものアクティブな日常をサポートする。直営