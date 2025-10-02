1日、モスクワ郊外の愛国者公園で、抗日パルチザンの記念碑除幕式に参加した（右から）北朝鮮の努光鉄国防相とロシアのベロウソフ国防相（ロシア国防省提供・共同）【モスクワ共同】ロシアのベロウソフ国防相と北朝鮮の努光鉄国防相は1日、モスクワ郊外にある「愛国者公園」で、第2次大戦期の朝鮮人の抗日パルチザンをたたえる記念碑の除幕式に参加した。ロシア国防省が発表した。式典は公園内にある「ロシア軍大聖堂」近くで