1日午後10時20分ごろ、三重県桑名市長島町の小須田雅仁さん（74）方が燃えていると通行人から110番があった。約6時間半後に消し止められたが、木造2階建てが燃え、焼け跡から2人の遺体が見つかった。住人3人のうち小須田さんの70代妻と50代息子の2人と連絡が取れておらず、県警桑名署が身元の確認を進めている。署や地元消防によると、小須田さんは警察に保護され、無事だった。隣接する空き家1棟にも延焼した。現場は、伊勢