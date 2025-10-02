可愛いキャラ絵とともに”仏教”を学ぶ『キャラ絵で学ぶ！ 仏教図鑑 【もっと深掘り編】』が発売されました。本書は、かわいく親しみのあるキャラクターで、小学生から大人まで大人気の「キャラ絵で学ぶ！」シリーズの第15弾で、既に刊行されている『キャラ絵で学ぶ！ 仏教図鑑』の続編的な内容となり、国宝級の仏像や寺院が多数紹介されています。そこで今作では、前作では紙幅の都合で触れられなかった日本への仏教の伝来や発展