灘五郷の老舗・清酒「白鹿」ブランドを展開する辰馬本家酒造株式会社（兵庫県西宮市）は、日本酒の代表的な酒米「山田錦」を使った人気シリーズをリニューアル。シリーズ誕生から30周年の節目に合わせて、『黒松白鹿 山田錦 旨口 本醸造 トラッド』と『黒松白鹿 山田錦 辛口 純米 シルク』の2種類を10月1日から全国で発売している。今年（2025年）1月、農林水産省から「日本農業遺産」に認定された、兵庫の酒米「山田錦」生