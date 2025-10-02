レッズとWCS第2戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に先発する。チームのXやインスタグラムは山本が球場入りする際の動画を投稿。ファンからはエールが届いた。ロスの日差しがまぶしそうに目を細め、山本が球場に姿を見せた。ドジャースのXやインスタグラムに投稿された動画では、白のスニーカーにデニムのセットアップというカジュアルな装