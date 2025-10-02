英国の有名ファッション誌「エルUK（ELLE UK）」が、サンローランのファッションショーで撮影された集合写真から韓国ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）メンバーのロゼを切り取って掲載し、人種差別論争に巻き込まれた。ロゼは9月29日（現地時間）、フランス・パリで開かれた「サンローラン26年春夏ウィメンズコレクションショー」にグローバルアンバサダーとして出席した。当時ロゼは、米国モデルのヘイリー・ビーバー