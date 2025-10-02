『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が9月26日に放送され、スイカが爆発する現象を巡り、科学的な再現を試みる様子が描かれた。【映像】スイカが爆発する瞬間（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「恐怖の爆発スイカ！？」は、大阪市の女性（75）