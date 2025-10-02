スターバックスから、日本初の自動販売機限定アイテムが登場。ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」が、10月7日（火）から全国の自動販売機限定でお目見えします。スタバのペットボトルが自販機に初お目見えスターバックスの味が気軽に楽しめる、サントリーのペットボトルシリーズ。この秋は、思い思いの時間や場所でスターバックスのコーヒーが楽しめるよう開発された、自動販売