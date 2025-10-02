アメリカン航空は、リージョナル機の内装を今秋から段階的に刷新する。エンブラエルE175型機とボンバルディアCRJ900型機では、メインライン路線と同様の座席カバーを採用した。今後、エンブラエルE170型機とエンブラエルE175型機、ボンバルディアCRJ700型機とボンバルディアCRJ900型機の全機に導入し、数年かけて完了を予定している。さらにエンブラエルと協力し、大型の頭上手荷物棚の開発・設計を進めており、今後数年間で導入を