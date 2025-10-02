開幕２連勝。U-20ワールドカップでは実に2007年大会以来で、内田篤人らが参戦した“調子乗り世代”に続く快挙だ。エジプトとの大会オープニングマッチ、ホスト国・チリとの圧倒的なアウェーマッチ。いずれも簡単なゲームではなかったが、それぞれ２−０で撃破してグループAの首位を走る。すでに勝点６に伸ばしており、１試合を残してノックアウトステージ進出が決まった。順位は確定していないが、グループ内で３位以内に入