10月１日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第２節で、ヴィッセル神戸が金森健志を擁するオーストラリアの強豪、メルボルン・シティとホームで対戦。中々ゴールを奪えずにいたなか、90＋４分に汰木康也が値千金の決勝点を挙げ、１−０で接戦を制した。終了間際のゴールは、非常に珍しい一発だった。新たに加入した守護神、権田修一のロングキックを起点とした攻撃から、タイミング良