【カイロ＝田尾茂樹】米国が提案したパレスチナ自治区ガザの和平計画について、ＡＦＰ通信は１日、イスラム主義組織ハマスが、計画に盛り込まれたハマスの武装解除など数項目の修正を望んでいると伝えた。ガザからのイスラエル軍の完全撤退や、停戦違反を犯さないことについての「国際保証」も求めているという。ハマスに近い情報筋の話だとしている。ハマスの決定には「２、３日かかる」との見通しという。トランプ米大統領は