きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時500円以上値上がりし、節目の4万5000円台を回復する場面もありました。昨夜のニューヨーク市場でダウ平均株価が上昇し、最高値を更新したことやハイテク株の多いナスダック総合指数が値上がりしたことが東京市場にも波及。主力の半導体関連株などに買い注文が広がっています。