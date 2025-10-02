「N-BOX」や「フリード」が人気の理由は“ホンダの独自技術”にあり!?自動車の世界では優れた技術が登場すると、やがて他メーカーにも広まり「業界の常識」となっていくのが一般的です。しかし、ホンダが生み出した「センタータンクレイアウト」は20年以上経った今もなお、ホンダだけが採用し続けている独自技術です。【画像】「えっ…！」これがホンダ車だけ”に採用の「革新的な独自技術」です！（15枚）燃料タンクを車体