フェラーリ・ジャパン正規デイーラーであるRosso Scuderia株式会社が、サービスセンターを東京都目黒区碑文谷から江東区辰巳へ移転し、2025年10月1日（水）に「Rosso Scuderia Service 東京ベイサイド」としてグランドオープンした。【画像】フェラーリの最新CIに基づいた新施設。広々としたスペースを誇る「Rosso Scuderia Service 東京ベイサイド」がオープン（写真20点）すべてがワンフロアで構成されるこのサービスセンターの