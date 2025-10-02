◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）がワイルドカート連勝へ気合いたっぷりだ。山本は１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦で先発投手としてマウンドに立つ。球団は公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。今季チーム最多の１２勝を挙げた新エースが球場入りする姿