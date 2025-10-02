高松西警察署 1日午後6時15分ごろ、香川県綾川町東分の町道で、路上にいた大型犬が通行中の乗用車と衝突し、逃走していましたが、約3時間半に飼い主が確保しました。 警察によりますと、逃げた犬は黒色のドーベルマンで、体高約70cm、銀色の首輪をしていたということです。 飼い主が「車と犬が事故をした。犬がいなくなった」と110番通報しました。警察が報道発表して注意を呼び掛けていましたが、1日午後9時45分