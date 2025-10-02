「御船祭」のクライマックス「早船競漕」を前に倉庫から出された木造船＝2日午前、和歌山県新宮市の熊野速玉大社和歌山県新宮市の世界遺産・熊野速玉大社で2日、「御船祭」でクライマックスを飾る16日の「早船競漕」に使う9隻の木造船が境内の倉庫から出された。早船はスギやヒノキで作られ、長さ約9メートル、最大幅約1.5メートル。優美な曲線の船体が特徴。かいをこぐ若者らが倉庫に集まり、慎重に作業した。参加した30代男