「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は試合前練習でキャッチボール後にブルペンで異例のシャドーピッチングを行った。仮に第３戦までもつれこめば先発マウンドに上がることが予想される大谷。通常、前日はキャッチボールでの調整になるが、終了後にブルペンへ足を運び、シャドーピッチングを５回繰り返した。前日の試合後にもハイタッチを終えた大