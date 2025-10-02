ゴルフ練習の帰りにぴったりな、がっつりと食べられる高級食材を扱う飲食店がある。 今回は、千葉ニュータウンのお店「凱旋門」を紹介します。 凱旋門千葉・千葉ニュータウン店 極みロース2600円、極上塩タン3600円(ともに税別)／極みロースはミスジに隣接した部位のカタサンカク。焼きすぎに注意して、黄身をまとわせて食べれば至福のひととき。極上塩タンは芯の部分のみを使用している