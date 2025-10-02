秋田県の街中にイノシシとクマが現れました。1日正午すぎ、秋田市で視聴者が撮影した映像には、餌を探しているのか、イノシシ1頭が住宅街を悠然と歩く様子が映っています。警察官：後続の車の方、迂回してください。イノシシがいます。迂回してください。秋田市中心部に突然現れたイノシシにパトカーも出動し、一時騒然としました。一方、午前6時ごろに秋田・横手市で撮影された映像には、のっそりと出てくる体長約1.5メートルのク