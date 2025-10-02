J1アビスパ福岡の松岡大起（24）、永石拓海（29）、菅沼一晃（24）の3選手が9月30日、福岡市・天神で4日の横浜FC戦への来場を呼びかけた。試合は同市博多区のベスト電器スタジアムで午後3時から。3選手は市地下鉄天神駅と新天町商店街でチラシ1000枚を配布。クラブは今年30周年を迎え、4日の試合前には記念のOB戦もある。松岡選手は「たくさんの方々がいろんな関わり方をしてくださったおかげで今の自分たちがある。一人一人が